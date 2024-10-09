Şırnak'ta Amatör Spor Haftası Töreni

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Şırnak'ta, Amatör Spor Haftası dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Vali Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törende, amatör kulüpleri ve sporcuları destekleyeceklerini söyledi.

Yeni göreve başladığı kentte en önemli görevinin spora destek vermek olacağını vurgulayan Ekici, çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora yönlendireceklerini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da Şırnak'ta sporun gelişmesindeki en büyük katkının amatör sporlar olduğunu belirtti.

Sporda başarının temelinde amatör ruhun yattığına dikkati çeken Ayar, şöyle konuştu:

"Spor gençlerimizi, toplumumuzu geleceğe hazırlayan ve gençlerimizi her türlü zararlı bağımlılıklardan uzak tutan temel öğelerden biridir. Bu hafta münasebetiyle yapacağımız bütün faaliyetlere 7'den 70'e herkesi salonlarımıza davet ediyoruz. Sporla buluşalım."

Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç ise Şırnak'ın artık sporla anılan bir kent olduğunu, bunu sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Daha sonra Vali Ekici, sporcularla sohbet etti.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.