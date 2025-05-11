Şırnak'ta Anneliğin Kahramanlığı - Son Dakika
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Şırnak'ta Anneliğin Kahramanlığı

Ebeler, anneliğin özveri ve sevgi dolu bir yolculuk olduğunu anlattı. Anneliğin bir kahramanlık olduğunu vurguladılar.

11.05.2025 20:02
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Şırnak'ın ebeleri anneliği anlattı

Ebe Funda Taş Dekçi: "Annelik sadece rol değil, bir kahramanlıktır"

ŞIRNAK - Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan ebeler, annelik duygularını paylaştı.

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan Ebeler, annelik duygularını paylaştı. Yeni hayatlara tanıklık eden bir sağlık çalışanı olarak, anneliği hem mesleki hem de insani yönüyle her gün yeniden yaşadığını belirten ebe Funda Taş Dekçi, anneliğin sabaha karşı bir bebek ağlamasıyla uyanmak, uykusuz geçen gecelerin ardından gülümseyen minik bir yüzle karşılaşmak olduğunu söyledi.

Her annenin kendinden vazgeçerek, önceliğini çocuğuna verdiğini ifade eden ebe Dekçi, "Bugün sizlerle insan hayatının belki en kutsal, en emek isteyen ama aynı zamanda en derin sevgili bezeli yolculuğundan yani annelikten bahsetmek istiyorum. Annelik kelimelere sığmayan bir duygu. Bazen sabaha karşı bir bebek ağlaması ile uyanmak, bazen uykusuz geçen gecelerin ardından gülümseyen minik bir yüzle karşılaşmak. Evet, yorucu, özveri istiyor. Bazen kendinden vazgeçmeyi de isteyebiliyor. Önce çocuğunu düşünmeyi de gerektirebiliyor" dedi.

Annelik yolculuğunun yalnızca bir görev değil, bir gönül işi, bir sevgi emeği olduğunu aktaran Dekçi, "Gün gelir kendi ihtiyaçlarınızı bir kenara bırakıp sadece onun mutlu olması içinde çabalayabilirsiniz. Ama işin en güzel yanı da bu oluyor zaten. O minicik eller size sarıldığında, anne diye fısıldadığında bütün gün olan bütün yorgunluklarınızı unutabiliyorsunuz. İşte bu zaman anlam kazanıyor annelik. Çünkü annelik sadece bir görev değil, bir gönül işi olmuş oluyor. Karşılıksız sevmenin ve sabretmenin, büyütmenin en güzel adı annelik oluyor. Bazen hatalar yapıyoruz. Bazen yetemediğimizi sandığımız çok nokta oluyor. Ama unutmamalıyız ki, her anne elinden gelenin en iyisini yapıyor ve her çocuk annesinin sevgisi ile büyümesi gerekiyor. Bugün buradaysak, güçlü bireylersek, arkamızda bir annenin sessiz emeği vardır. Bu yüzden annelik sadece rol değil bir kahramanlıktır" şeklinde konuştu.

Ebe Derya Oluçay ise, çocuklar ile buluştukları zaman günün tüm yorgunluğunu üzerimizden attıklarını söyleyerek, "Hastanemizin bütün birimlerinde çalışan, gerek yoğun bakım, gerek servisler, poliklinik hizmetleri ve doğum hane olmak üzere buralarda çalışan annelerimiz, günün bütün yorgunluğunu tek motivasyonu olan çocukları ile buluşmayla sonlandırmaktadır. Anneler olarak, çocuklarımızla vakit geçirdiğimizde yaşadığımız tüm sıkıntıları, tüm zorlukları bir anda unutuyoruz. Bizim için en büyük mutluluk kaynağı budur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Anneliğin Kahramanlığı - Son Dakika

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