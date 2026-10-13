Şırnak'ta asayiş operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta asayiş operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta 5-11 Ekim'de meydana gelen 146 asayiş olayına ilişkin operasyonlarda gözaltına alınan 100 şüpheliden 5'i tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 5-11 Ekim'de 146 asayiş olayı meydana geldi.

Bu olaylara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelAsayişŞırnakSuçSon Dakika

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