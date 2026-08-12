Şırnak\'ta aşırı sıcaklık tatbikatı

??????? Şırnak'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında aşırı sıcaklıkların neden olabileceği afet ve acil durumlara yönelik "Aşırı Sıcaklık Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, AFAD Şırnak İl Müdürlüğünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 23 kurumdan 204 personel ile 41 aracın katıldığı masa başı tatbikatında, yaz aylarında meydana gelebilecek orman ve anız yangınlarına karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Senaryo gereği meydana gelen anız ve orman yangınına ilişkin ilgili kurumlar tarafından masa başında sunumlar yapıldı.

Programda konuşan Vali Ekici, olası afetlere karşı kurumların koordinasyon içerisinde hazır bulunmasının önemine dikkati çekti.

Deprem, sel, heyelan, çığ ve hortum gibi afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Bu tür tatbikatlar, bütün kurumların kendisini gözden geçirmesi ve varsa eksiklerini görmesi açısından iyi oluyor. Herkes üstüne düşeni zaten yapıyor ama 'Daha fazla ne yapabilirim?', onu konuşmamız gerekiyor. Bu da bizim biraz inisiyatifimize kalıyor. 112'ye ne çağrı düşse AFAD'ı orada görüyoruz. Dalgıç ekibine ihtiyacımız var. Bunun için malzeme desteği konusunda İl Özel İdaresi olarak yardımcı olmaya hazırız. Şırnak ve milletimizin huzuru, güveni ve sağlığı için her türlü hizmeti sunmaya hazırız."

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek de tatbikat senaryosunda meydana gelen hasarlar ile kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgi verdi.

Tatbikatın ardından Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, senaryo gereği yapılan örtü yangını ihbarı üzerine müdahalede bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen itfaiye erleri ve vatandaşlar, sağlık ekiplerince ambulansa taşındı.

Tatbikata, Vali Yardımcısı Fikri Badioğlu, Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Bilgehan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları temsilcileri katıldı.