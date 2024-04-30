Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 1'i Ağır 4 Yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 1'i Ağır 4 Yaralı

Şırnak\'ta Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 1\'i Ağır 4 Yaralı

Şırnak'ın Kayaboyun köyünde Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda görevli askeri aracın devrilmesi sonucu Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu, 1'i ağır 4 asker yaralandı. Yaralı askerler hastaneye sevk edilirken, şehidin baba evine acı haber verildi.

30.04.2024 19:20
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AHMET ÜN

(ŞIRNAK) - Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu, 1'i ağır 4 asker yaralandı.

Şırnak merkez Kayaboyun köyü mevkiinde Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoları taşıyan askeri araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 1 askerin şehit olduğunu belirlerken, yaralanan 4 asker ise yapılan ilk müdahalelerin ardından askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nin acil servisinde tedaviye alınan yaralı askerlerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

ŞEHİDİN BABA OCAĞINA ACI HABER VERİLDİ

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Ertaş'ın Hatay'ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine acı haber verildi. Şehit Ertaş'ın bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Çakırsöğüt, Jandarma, Şırnak, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 1'i Ağır 4 Yaralı - Son Dakika
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