Şırnak'ta balık avlarken yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta balık avlarken yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde D.K. isimli bir kişi, balık avı sırasında dinamitin elinde patlaması sonucu yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ulaşamayınca askeri helikopter talep edildi. Askeri helikopter, yaralıyı alarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

22.07.2024 15:51
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde balık avlarken yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Cehennem Deresi bölgesinde Dicle Nehri'ne arkadaşlarıyla balık avına giden D.K. (35), dinamitle balık avlamak istedi.

D.K, dinamitin elinde patlaması sonucu yaralandı.

Arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye ambulans gidemeyince 23. Piyade Tümen Komutanlığından helikopter talep edildi.

Valilik talimatıyla havalanan askeri helikopter, D.K'yi bulunduğu yerden alarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

D.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta balık avlarken yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

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