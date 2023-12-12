Şırnak\'ta bazı alanlar 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak ve ilçelerinde 14 bölge, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik" bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasında kalan 15 bölgenin 12 Aralık ile 26 Aralık tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı Tepe Bölgesi, Kel Mehmet Dağı Bölgesi, Serin Vadi Bölgesi, 2088 Rakımlı Tepe Bölgesi, Küçük Su Yolu Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Aralık (dahil) 2023 - 26 Aralık (dahil) 2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir" denildi. - ŞIRNAK