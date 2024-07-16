Şırnak'ta bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ta milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla belirli bölgeler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

16.07.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Şırnak merkez ilçe ve Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı, merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları bölgeleri, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesinin 16-30 Temmuz'da geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.???????

Kaynak: AA

Şırnak, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:13:49. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta bazı alanlar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement