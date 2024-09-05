Şırnak'ta Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Şırnak'ın İdil ilçesindeki bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Ulak köyünde dün gece Ercan Y. (14) ve F.C. (14) arasında henüz bilinmeye nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan Ercan Y. ağır yaralandı.

İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli F.C. gözaltına alındı.