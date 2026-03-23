Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığın köy yoluna düşmesi cep telefonu kamerasınca kayda alındı.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçeye bağlı Beşağaç Köyü yoluna çığ düştü, köy yolu ulaşıma kapandı.
Çığın düşme anı cep telefonuyla kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ekipleri kapalı yolun açılması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Çığ Düştü - Son Dakika
