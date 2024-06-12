Şırnak'ta Dicle Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı eserler sergilendi

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Dicle Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.

Dicle Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmeni Fırat Varna, Teknoloji Tasarım öğretmenleri Elvan Yalçın ile Şahika Pamuk öncülüğünde, öğrencilerin yaratıcılığını kullanarak eğitim öğretim döneminde hazırladıkları eserler için sergi açıldı. Çizgi çalışmaları, çivi sanatı, Ebru sanatı, mandala gibi yaklaşık 500 eser arasından seçilen 150'si sergilendi. Dicle Ortaokulu'nda yapılan serginin açılışına ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Okul Müdürü Abdulvahap Dağ, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Teknoloji Tasarım öğretmeni Şahika Pamuk, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün çocuklarla yapmış olduğumuz çalışmaları sergiledik. Yıl boyunca yapmış oldukları yaratıcı çalışmaların hepsini düzenledik ve sergiledik. Yaptıkları çalışmalar için öğrencilerime teşekkür ediyorum. Sergimize gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.