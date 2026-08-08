Şırnak'ta Drone Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Şırnak'ta Drone Şampiyonası Başladı

Şırnak\'ta Drone Şampiyonası Başladı
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TEKNOFEST 2026 kapsamında Şırnak'ta düzenlenen Drone Şampiyonası'nın 1'inci etabı başladı.

TEKNOFEST 2026 kapsamında Şırnak'ta başlayan Drone Şampiyonası'nın 1'inci atabında, 847 başvuru arasından seçilen 32 takımın pilotları hız, çeviklik ve teknik becerilerini sergileyecek.

TEKNOFEST 2026 kapsamında STM yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 1'inci etabı, Şırnak Şehir Stadyumu'nda başladı. 847 takımın başvurduğu şampiyonada, değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 32 takımın pilotları hız, çeviklik ve teknik becerilerini sergileyecek. 10 ilden takım üyelerinin mücadele edeceği yarışmada pilotların performansı; zaman, hız, çeviklik ve engel geçiş başarısı üzerinden değerlendirilecek. Eleme usulü gerçekleştirilecek yarışmada pilotlar, sıralama turlarının ardından elde ettikleri derecelere göre eleme turlarına katılacak. Türkiye'de ilk defa gece etabı yapılan yarışmada, yüksek hız ve teknik becerinin ön plana çıktığı zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanan yarışmacı, World Drone Cup yarışmasına katılmaya hak kazanacak. FPV sistemine sahip yarış dronlarının kullanıldığı Şampiyona'nın açılış programına Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Vali Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, T3 Vakfı Şırnak İl Temsilcisi Rukiye Asan, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

'TEKNOFEST'E EN ÇOK BAŞVURU YAPAN 10 ŞEHİRDEN BİRİSİYİZ'

Şırnak Valisi Birol Ekici, programda yaptığı konuşmada, "TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanımıza, Sayın Selçuk Bayraktar'a buradan şükranlarımı arz ediyorum. Uçan taksiye bizim atamız El-Cezeri'nin ismini verdiği için buradan kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler El-Cezeri'nin torunlarıyız. El-Cezeri'nin kimdir? El-Cezeri'nin bundan 800 yıl önce filli su saatini yaparak, saatleri, otomatik saatleri yaparak, otomatik abdest alma makinalarını yaparak ve otomatik kilitleri yaparak dünyada robotun ilk babası olan kişidir. Biz yıllarca karanlık bir dönem yaşadık. Kardeşi kardeşe düşürdüler burada emperyalistler. Ama artık teknolojinin peşinde koşan, teknolojiyi oluşturup, yaratıp, geliştiren gençleri biz yetiştiriyoruz. Bu yıl Türkiye'de TEKNOFEST'e en çok başvuru yapan 10 şehirden birisiyiz. 17 bin 393 gencimiz başvurdu. ve 22'si tanesi yarı finalist, 3'ü de finalist oldu. Sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın oluşmasına ve Terörsüz Türkiye'ye en büyük katkıyı veren şehir olacağız" dedi

'BU ANLAYIŞIN TEMELİNDE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ YER ALIYOR'

Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun ise şunları söyledi:

"Bugün burada hayallerin teknolojiye dönüştüğü, cesaretin bilgiyle buluştuğu ve gençliğin geleceği şekillendirdiği büyük bir vizyonun önemli bir aşamasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. TEKNOFEST bilgiyi tüketen değil, üreten; teknolojiyi satın alan değil, geliştiren, geleceği belirleyen; bekleyen değil, tasarlayan bir Türkiye idealinin en güçlü simgelerinden bir tanesidir. Bu anlayışın temelinde ise Milli Teknoloji Hamlesi yer almaktadır. İleri seviyede teknik beceri, mühendislik yetkinliği ve yüksek rekabeti bir araya getiren yarışmaya bu yıl 847 takım başvuruda bulunmuştur. Süreçlerini başarıyla tamamlayan 32 takım 1'inci etap yarışmalarına katılmaya hak kazanmış, 10 farklı ilden gelen yarışmacılar bu organizasyonda kıyasıya mücadele edecekleri bir araya gelmişler."

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi ve drone yarışması yapıldı. TEKNOFEST Drone Şampiyonası 1'inci etabında dereceye giren yarışmacılar toplam 90 bin TL değerindeki etap ödüllerin sahipleri olacak. Yarışmayı birinci sırada tamamlayan pilot 40 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü olan pilot ise 20 bin TL para ödülü kazanacak.

Şırnak'ta 2 gün boyunca devam edecek şampiyona, final turları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Teknofest, Etkinlik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Drone Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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