Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı

Şırnak\'ta düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara, güneş gözlüğü, spor ayakkabı, cep telefonu ve diğer çeşitli eşyalar ele geçirildi. Şüpheliler adli mercilere sevk edildi ve yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

10.06.2024 16:49
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Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, gümrük kaçağı 8 bin 903 paket sigara, 844 güneş gözlüğü, spor ayakkabı, şarj kablosu, kaynak makinesi, kahve fincanı, termos, 370 cep telefonu, 718 puro, 249 elektronik sigara, 2 kilogram tütün, 2 şişe alkol ve sahte evrak ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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