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Şırnak'ta elektrik panosunda patlama ve yangın çıktı - Son Dakika
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Şırnak'ta elektrik panosunda patlama ve yangın çıktı

Şırnak\'ta elektrik panosunda patlama ve yangın çıktı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi Nuh Mahallesi 58'inci Cadde'de meydana geldi. Panonun patlama ve yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

02.02.2024 19:14
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi Nuh Mahallesi 58'inci Cadde'de meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu arasında bulunan elektrik panosu, bilinmeyen bir nedenle patlayarak alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, panodaki hattın elektriği kesildikten sonra söndürüldü. Panonun patlama ve yanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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