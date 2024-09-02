Şırnak'ta 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi: Kırmızı ve Gri Kategorideki Arananlar Belirlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi: Kırmızı ve Gri Kategorideki Arananlar Belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığında bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin kırmızı ve diğerinin gri kategoride arandığı, kimliklerinin ise Veysel Sevinç ve Reşit Çevik olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, geçmişte birçok saldırıya katıldığı tespit edildi.

02.09.2024 17:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kırmızı, birinin de gri kategoride arandığının belirlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paramotor kullanarak saldırı hazırlığı içinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucu bölücü terör örgütü mensuplarının, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Serhat Patnos" kod adlı Veysel Sevinç, gri kategorideki "Hebat" kod isimli Reşit Çevik, diğer ikisinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde etkisiz hale getirilen teröristlerin, 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 saldırıya katıldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi: Kırmızı ve Gri Kategorideki Arananlar Belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi: Kırmızı ve Gri Kategorideki Arananlar Belirlendi - Son Dakika
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