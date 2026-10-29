Şırnak'ta fener alayında 103 metrelik Türk bayrağı Valilik öncülüğünde açıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta fener alayında 103 metrelik Türk bayrağı Valilik öncülüğünde açıldı

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Şırnak'ta 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Valiliğin organize ettiği fener alayında 103 metrelik Türk bayrağı açıldı. Prestij Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen korteje 4 akülü çocuk arabası eşlik etti, çocuklar ilgi odağı oldu.

Şırnak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Şırnak Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş için Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Prestij Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, Türk bayrağıyla donatılmış 4 akülü çocuk arabası da eşlik etti. Çocuklar, katılımcıların ilgi odağı oldu.

Yürüyüşe, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta fener alayında 103 metrelik Türk bayrağı Valilik öncülüğünde açıldı - Son Dakika
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