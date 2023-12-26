Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika