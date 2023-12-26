 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetleri deşifre edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.

Şırnak\'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
26.12.2023 - 11:03,  Güncelleme: 11:04
Abone Ol

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şırnak, PKK, Güvenlik, Terör, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


11:15
Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin 'Kürt sorunu' ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt
11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:48
KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu

Son Dakika
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili isimlerin "Kürt sorunu" ile ilgili sözlerine zehir zemberek yanıt
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:48 KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:33:03. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement