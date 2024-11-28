Şırnak'ta Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlanı - Son Dakika
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Şırnak'ta Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlanı

Şırnak Valiliği, 28 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki bölgeleri 'geçici özel güvenlik bölgesi' olarak ilan etti. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

28.11.2024 15:44
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ŞIRNAK Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı bölgelerde, 28 Kasım-12 Aralık arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) firkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri aşağıdaki tabloda mevcut olan, Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 28 Kasım 2024 (Dahil) – 12 Aralık 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlanı - Son Dakika

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