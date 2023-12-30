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Şırnak'ta hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi. Ahmet Seven, evinde rahatsızlanması üzerine Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Daha sonra ise Seven'in ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli gerçekleştirildi.

Şırnak\'ta hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa\'ya sevk edildi
30.12.2023 - 15:49,
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde 82 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

İlçedeki evinde rahatsızlanan Ahmet Seven, kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Daha sonra Seven'in ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.

Kaynak: AA
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