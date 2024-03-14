Şırnak\'ta hayırsever iş adamı veresiye defterindeki borçları ödedi

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayırsever iş adamı bir fırın ve marketin veresiye defterindeki borcu ödedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla ilçede bir market ve fırına girerek veresiye defterlerindeki toplam 40 bin liralık borcu kapattı.

Fırın ve marketteki borçları ödemenin ardından defterleri iş yeri sahibinden alan Bilin, hem iş yeri sahibini hem de borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindirdi.

Market sahibi Hacı Güneş, yaklaşık 30 bin liralık borcun ödendiğini söyledi.

Fırın işleten Cüneyt Bildik ise işadamı Bilin'in ihtiyaç sahibi vatandaşların borcunu ödediğini kaydetti.

MÜSİAD İl Başkanı Bilin de ramazan ayında Osmanlı geleneği olan zimem (veresiye) defteri uygulamasını sürdürdüklerini, bu uygulamayla hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de borcu tahsil etmekte zorlanan esnafa yardımcı olduklarını bildirdi.