Şırnak'ta Kaçakçılara Darbe - Son Dakika
30.03.2026 15:17
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 82 şüpheli yakalandı, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 82 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 23-29 Mart'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 17 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 32 cep telefonu, 21 bin 810 paket sigara, 84 elektronik sigara ve likiti, 49 kilogram nargile tütünü, 1773 muhtelif hırdavat malzemesi, 735 tekstil ürünü, 3 bin 401 kozmetik ve süs eşyası ile 1638 muhtelif malzeme ele geçirildi, yakalanan 82 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Advertisement
