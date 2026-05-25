Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 105 Gözaltı - Son Dakika
25.05.2026 18:02
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 105 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 18-24 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 4 sentetik ecza hap, 1 gram esrar, 15 gram skunk, 1 gram sentetik uyuşturucu, dedektör, gümrük kaçağı 126 cep telefonu, 19 bin 770 paket sigara, 678 elektronik sigara ve likiti, 28 kilogram nargile tütünü, 227 muhtelif hırdavat malzemesi, 507 tekstil ürünü, 304 kozmetik ve süs eşyası ile 323 muhtelif malzeme ele geçirildi, 105 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

