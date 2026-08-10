Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama
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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 111 şüpheliye işlem yapıldı, 1'i tutuklandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 111 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 3-9 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 11 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 2 uyuşturucu aparatı, 235 sentetik ecza hapı, gümrük kaçağı 29 bin 471 paket sigara, 142 elektronik sigara, 103 kilogram nargile tütünü, 810 elektronik sigara likiti, 131 cep telefonu, 1746 inşaat ve hırdavat malzemesi, 32 bin 135 muhtelif yedek parça, 79 bin 317 giyim ve süs eşyası, 161 mutfak eşyası, 862 ev ve büro malzemeleri, 396 elektronik eşya, 36 bin 405 kozmetik eşya, 25 kilogram çay ve 8 litre alkol malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 110 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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