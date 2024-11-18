Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 35 Gözaltı

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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 11-17 Kasım'da asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 597 gram esrar, 7 gram metamfetamin, sentetik ecza malzemesi, gümrük kaçağı 4 bin 665 paket sigara, 511 puro, 290 elektronik sigara tütünü, 5 cep telefonu,106 elektronik sigara ve 180 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????