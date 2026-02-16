Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama
16.02.2026 13:04
Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheliden 4'ü tutuklandı, çok sayıda kaçak mal ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bir hafta içerisinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 8 gram esrar, 25 sentetik ecza, 1 kilo 431 gram skunk, 3 bong aparatı, gümrük kaçağı 76 bin paket sigara, 6 kilogram kültçe altın, 49 bin 470 muhtelif ilaç, 106 cep telefonu, 900 puro, 9 litre şişe alkol, 2 kilogram tütün, 5 bin 303 gözlük, cüzdan, ayakkabı, parfüm oyuncak, saat ve termos ele geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 53 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hayri Korhan ERGİNER Hayri Korhan ERGİNER:
    Geriye kalan 49 kişi emniyet mensuplarının yevmiyesini mi yatırmış ne diye serbest bırakılıyor? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
14:03
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi
İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
