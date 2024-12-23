Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 şüpheliye ait bazı araçlar ve evlerde arama yapıldı.
Aramalarda, av tüfeği, 792 gram metamfetamin, 4 gram toz esrar, 4 gram kubar esrar, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 7 bin 264 paket sigara, 55 elektronik sigara, 10 litre alkol, 153 güneş gözlüğü, 295 inşaat malzemesi, 296 anahtar takımı ve 132 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilere tutuklandı.???????
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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