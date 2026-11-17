Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9-15 Kasım'da terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 271,51 gram esrar, 9,60 gram skunk, 5,44 gram sentetik uyuşturucu, 2,20 gram eroin, 19,83 gram sıvı sentetik uyuşturucu, 1,40 gram kokain, 2,53 gram bonzai ve bong aparatı ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 19'u hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.