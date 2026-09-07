Şırnak\'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Ağustos-6 Eylül'de terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 1,02 gram eroin, 9,22 gram sentetik uyuşturucu, 34,95 gram esrar, 2,47 gram bonzai, 4 bong, gümrük kaçağı 49 bin 600 paket sigara, 91 bin 204 muhtelif ilaç ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan 20 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.