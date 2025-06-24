Şırnak'ta Kadınlar Şal Şapik Kumaşını Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şırnak'ta Kadınlar Şal Şapik Kumaşını Yaşatıyor

Şırnak\'ta Kadınlar Şal Şapik Kumaşını Yaşatıyor
24.06.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta 5 kadın, unutulmaya yüz tutmuş şal şapik kumaşını dokuyarak kültürel mirası savunuyor.

Şırnak'ta 5 usta öğretici kadın, unutulmaya yüz tutmuş "şal şapik" kumaşını ilmek ilmek dokuyarak yaşatmaya çalışıyor.

Kentte daha önce Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 4 yıl usta öğretici olarak çalışan 5 usta öğretici kadın, kursları kapanınca bir yıl önce erkek kıyafeti yapımında kullanılan şal şapik kumaşını üretmek için atölye kurmaya karar verdi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 500 metrelik alanda yapılan yer tahsisiyle 5 kadın, geçmişte evlerdeki tezgahlarda dokunan ancak ham madde sıkıntısıyla bölgede zamanla yapımı azalan şal şapik kumaşının üretimini gerçekleştiriyor.

Doğal tiftikten üretilip kök boyayla renklendirilen ve tezgahlarda dokunan kumaşın, kışın sıcak, yazın serin tutma özelliği bulunuyor.

"Yapımı meşakkatli olan kumaşımız 15 aşamadan geçiyor"

Usta öğreticilerden Esma Arikan, AA muhabirine, 4 yıllık usta öğretici olarak görevinin ardından kurslarının kapanmasıyla 5 arkadaş atölye açmaya karar verdiklerini söyledi.

"Yaptığımız kumaşları hem yurt içinde hem yurt dışında siparişe göre yapıyoruz. Sosyal mecralarla bize ulaşan ve sipariş verenler oluyor. Irak, Almanya, Hollanda ve Belçika'ya sipariş alıp kargoyla gönderdik." diyen Arikan, kumaştan yapılan kıyafetleri erkeklerin düğünlerde ve özel günlerde giydiğini belirtti.

Arikan, şunları kaydetti:

"Yapımı meşakkatli olan kumaşımız 15 aşamadan geçiyor. Siyah, mavi, gri ve yeşilin aralarında bulunduğu yaklaşık 10 renkte kumaş üretebiliyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş, kültürel mirası yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah atölyemizi daha iyi seviyeye ulaştıracağız. Bir kumaşın yapımı yaklaşık bir ay sürüyor. Buradaki gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyoruz."

"Kültürel mirasımız olan şal şapik kumaşını ayakta tutmaya çalışıyoruz"

Usta öğretici Meryem Yural da 4 yıl kursiyer, 4 yıl usta öğretici olmak üzere 8 yıldır bu işle uğraştığını, birçok kursiyere de bu mesleği öğrettiğini dile getirdi.

Mesleklerinin dışarıdan basit göründüğünü ama çok zorluklarla yapıldığını anlatan Yural, "Bu sanatı gerçekten severek yapıyoruz. Mesleğimizi çok sevdiğimiz için bu atölyeyi açtık, kültürel mirasımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yaşatmaya devam edeceğiz ve unutulmasına izin vermeyeceğiz. Genellikle siparişleri erkek ceketleri ve şal şapik takımı olarak çıkarıyoruz. Bu kumaşın özelliği yazın serin, kışın sıcak tutması ve yıllarca dayanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Halise Batar ise bu işten kazandığı gelirle üniversitede okuduğunu belirterek, "Hem çalıştım hem okul okudum. Bu meslek artık işimiz, aşımız oldu. Bu geleneği sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kadınlar Şal Şapik Kumaşını Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

17:31
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran “soru kitapçığı“ iddiasına bakanlıktan açıklama
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran "soru kitapçığı" iddiasına bakanlıktan açıklama
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:54:19. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kadınlar Şal Şapik Kumaşını Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.