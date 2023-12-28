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Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu, yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu, yol açma çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığında kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor. Beytüşşebap'ta ilçe özel idare ekipleri, 3 grup köy yolunu açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar çıktığı köy yollarında iş makineleri yolları güçlükle açıyor. Çalışmalar 3 gündür aralıksız devam ediyor.

Şırnak\'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu, yol açma çalışmaları devam ediyor
28.12.2023 - 10:17,
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Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu, yol açma çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığında kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Beytüşşebap'ta ilçe özel idare ekipleri, 3 grup köy yolunu açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar çıktığı köy yollarında iş makineleri yolları güçlükle açıyor. Çalışmalar 3 gündür aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu, yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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