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Şırnak'ta kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı

Kar yağışı ile birlikte elektrik direkleri devrildi, ilçe merkezi 2 gündür karanlıkta

Şırnak'ta grup köy yolları ulaşıma kapandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 3 gündür devam eden sağanak yağışın ardından etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Beytüşşebap ve Uludere'de köy yolları ulaşıma kapanırken elektrik direkleri devrildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde üç gündür aralıksız bir şekilde devam eden kar ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Okullar tatil edildi, köy yolları ulaşıma kapandı ve elektrik direkleri devrildi. Şırnak İl Özel İdare ekipleri ve Dicle Elektrik ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Beytüşşebap'a bağlı Beşağaç, Mezra ve Ballı grup köy yolları aralıksız devam eden kar yağışı nedeni ile 3 gündür ulaşıma kapandı. Vatandaşların mağdur olmamaları için Şırnak İl Özel İdaresine bağlı ekipler grup köy yollarının ulaşıma yeniden açılması için aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ederken, Uludere üzerinden Beytüşşebap'a sağlanan elektrik akımı da, yoğun yağışlar nedeni ile enerji direklerinin devrilmesi nedeniyle verilemiyor. Devrilen elektrik direkleri nedeni ile Beytüşşebap 2 gündür karanlık içinde kaldı. İletişimde kopuklar meydana geldi. Dicle Elektrik ekipleri ilçeye yeniden enerji akışının sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.