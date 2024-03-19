Şırnak\'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Antalya Kepez'te tamamlanan kentsel dönüşüm projesinde 545 konut teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesinde tamamlanan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 545 konutun anahtarı, törenle hak sahiplerine teslim edildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, projenin önemine vurgu yaparak, belediyelerin güvenli ve depreme dayanıklı konut stoklarını hızlı ve adil bir şekilde yapması gerektiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise projenin tamamlanmasına ilişkin verdiği sözü tuttuğunu ifade etti.