Şırnak'ta karla kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

İlçede iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Kar yağışını fırsat bilen Pelşin Uysal, arkadaşlarıyla gece kar topu oynamanın sevincini yaşadığını söyledi. İki gündür kar yağışını olduğunu belirten Uysal, "Eyleniyoruz, ekipler yollarımızı açık tutmak için çalışıyor. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.