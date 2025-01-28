Şırnak'ta Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Şırnak'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

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Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu, yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

28.01.2025 09:38
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Şırnak'ta kar esareti sürüyor

Kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşan bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 2 metreye çıkan bölgede iş makineleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele timleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oluyor. İlçenin yüksek rakımlı bölgelerindeki köy yollarını açan özel idare ekipleri alternatif yolları açmak için günlerdir çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar çıktığı bölgelerde ekipler hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü yerlerde karla mücadele ediyor. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan yaylanın farklı bölgelerindeki vatandaşlar için yollar bir bir açılıyor. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri kısa sürede bütün köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(SRD-AKK-Y)

Kaynak: İHA

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