Şırnak'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı

Şırnak Valiliğince, gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, kentte devam eden yağışların hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, sel, su baskını, heyelan, dolu, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yüksek kesimlerde tipi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.