Şırnak'ta maden ocağına ait minibüste patlama: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

Güncel

1)ŞIRNAK'TA MADEN OCAĞINA AİT MİNİBÜSTE PATLAMA: 1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 8 YARALI

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Siyahkaya bölgesinde seyir halindeki maden ocağına ait minibüste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Siyahkaya bölgesi mevkisinde, bölgedeki bir maden ocağına ait seyir halindeki minibüste patlama meydana geldi. Patlamada 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olan 3 kişiden 1'i, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" dedi.