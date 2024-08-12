Şırnak'ta maden ocağına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta maden ocağına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Şırnak\'ta maden ocağına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir maden ocağına yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirildiğini açıkladı.

12.08.2024 18:09
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Siyahkaya bölgesinde seyir halindeki maden ocağına ait minibüste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Siyahkaya bölgesi mevkisinde, bölgedeki bir maden ocağına ait seyir halindeki minibüste patlama meydana geldi. Patlamada 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olan 3 kişiden 1'i, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN-Sekvan KÜDEN/SİLOPİ (Şırnak),

Kaynak: DHA

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