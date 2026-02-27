Şırnak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Merkez Kızılsu köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 ACE 644 plakalı yolcu taşıyan minibüs devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 8 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.???????
Şırnak'ta Minibüs Devrildi: 9 Yaralı
