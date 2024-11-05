Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 4 Tutuklama

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı???????.