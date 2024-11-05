Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı???????.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?