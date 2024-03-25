Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 33 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 33 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak\'ta PKK/KCK operasyonunda 33 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amaçlandı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i serbest bırakılırken, 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

25.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:45
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 31 şüpheliden 28'i serbest bırakıldı.

Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi.

1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 33 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 33 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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