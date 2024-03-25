Şırnak\'ta PKK/KCK operasyonunda 33 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 31 şüpheliden 28'i serbest bırakıldı.
Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi.
1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hacivat Mahallesi'nde vatandaşlara seslenerek, mahalleye yapılacak olan projeleri açıkladı.
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