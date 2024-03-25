Şırnak\'ta PKK/KCK operasyonunda 33 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Beypazarı'nda çıkan yangında 3 çocuktan biri hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği müstakil evde çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun ise hayati tehlikeleri devam ediyor.