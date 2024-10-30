Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezi ve ilçelerde dün gece eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta PKK Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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