(ŞIRNAK) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta PKK Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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