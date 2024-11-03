Şırnak'ta Rehine Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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Şırnak'ta Rehine Kurtarma Tatbikatı

Şırnak\'ta Rehine Kurtarma Tatbikatı

Şırnak PTT'de gerçekleşen rehine kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı ve ilgiyle izlendi.

03.11.2024 13:29
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ŞIRNAK'ta, PTT Başmüdürlüğü'nde düzenlenen rehine kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı.

Şırnak PTT Başmüdürlüğü'nde, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin katılımıyla, muhtemel rehine olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği PTT veznesine giren bir şüpheli, bir çalışanı rehin aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ikna timleri, Özek Harekat Şube Müdürlüğü ile keskin nişancı tüfekli polis memurlarının da aralarında bulunduğu 60 kişilik ekip, olaya müdahale ederek rehineyi kurtardı.

Çevredekilerin ilgiyle izlediği tatbikat, gerçeği aratmadı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

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