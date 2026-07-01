Şırnak'ta Roketatar Mühimmatı İmha Edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Roketatar Mühimmatı İmha Edildi

Şırnak\'ta Roketatar Mühimmatı İmha Edildi
01.07.2026 14:25
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Şırnak'ta bir toplu konut şantiyesinde bulunan 2 roketatar mühimmatı kontrollü şekilde imha edildi.

ŞIRNAK'ta toplu konut şantiye alanında bulunan 2 patlamamış roketatar mühimmatı, kontrollü şekilde imha edildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki toplu konut şantiye alanında çalışma yapan işçiler, 2 patlamamış roketatar mühimmatı buldu. İşçilerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp, şantiye alanını geçici süreyle boşalttı. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından patlamamış 2 roketatar mühimmatı kontrollü şekilde imha edildi. İmha anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

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