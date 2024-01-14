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Şırnak'ta Sağanak, Beytüşşebap'ta Kar Etkili Oldu - Son Dakika
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Şırnak'ta Sağanak, Beytüşşebap'ta Kar Etkili Oldu

Şırnak kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Yüksek kesimlerde ise sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Ulaşımda aksamalar yaşanan kentte trafik ekipleri sürücüleri sis farlarını yakmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkililerine göre, sağanak ve sisin akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi. Beytüşşebap ilçesinde ise 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Vatandaşlar evlerinin damında, esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizliyor.

Şırnak\'ta Sağanak, Beytüşşebap\'ta Kar Etkili Oldu
14.01.2024 - 14:26,
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Şırnak kent merkezinde sağanak ve sis, Beytüşşebap ilçesinde ise kar etkili oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak ve sisin akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Beytüşşebap'ta 15 köy ve 8 mezra ile ulaşım sağlanamıyor

3 gündür kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ilçesinde 15 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kar temizleme, tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Vatandaşlar evlerinin damında, esnaf ise iş yerinin önünde biriken karları temizliyor.

Kaynak: AA
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