Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle ev ve iş yerleri su altında kaldı - Son Dakika
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Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle ev ve iş yerleri su altında kaldı

Şırnak\'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle ev ve iş yerleri su altında kaldı

Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Yetkililer, su tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

04.05.2024 22:21
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Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Öğle saatlerinde Cizre ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.

Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı.

Ekipler, tıkanan rögarları açtı.

Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Vali Atay Cizre'de incelemelerde bulundu

Vali Cevdet Atay, Cizre'de selden etkilenen yerlerle ilgili Kaymakam Nazlı Demir'den bilgi alarak, Konak Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle çatısında hasar oluşan 1500 kişilik spor salonunda incelemede bulundu.

Atay ve Demir, selden etkilenen Nur Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini iletti.

İlçede, Şırnak Belediyesi ve AFAD ekiplerinin selden etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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