Şırnak'ta Sağanak Uyarısı

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Şırnak Valiliği, yarın kentte beklenen sağanağa karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Sıcaklığın kent genelinde mevsim normallerinin 10-15 derece altında seyretmesi, akşam saatlerinde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiği kaydedilen paylaşımda, aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.