Şırnak'ta şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş için tören düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş için tören düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için Şırnak'ta tören yapıldı. Şehidin naaşı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülerek hava yoluyla Sakarya'ya uğurlandı. Törene Şırnak Valisi, askeri yetkililer ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

12.07.2024 22:08
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için Şırnak'ta tören yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Talay'ın cenazesi hava yoluyla Sakarya'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş için tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş için tören düzenlendi - Son Dakika
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