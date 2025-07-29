Şırnak\'ta şehit olan uzman çavuşun cenazesi Adana\'da defnedildi

Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda dün düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Adana'ya getirilen 26 yaşındaki şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yıldırım'ın naaşı, dualar eşliğinde defnedildi.

Törene, şehidin babası Sadi, annesi Adalet, eşi Atiye Yıldırım, kardeşleri Hamza Yıldırım ve Merve Güllü ile yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşmesi sonucu dün şehit olduğunu bildirmişti.