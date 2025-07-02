Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Fındık beldesinde Ş.E'nin kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, belde girişindeki kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile römorktaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından yaralılar Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Tarım Aracı Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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